Москвичам пообещали дожди с грозами до конца недели

Синоптик Тишковец спрогнозировал ежедневные дожди с грозами в Москве до конца недели

В Москве до конца недели будут идти ежедневные дожди с грозами. Такую погоду пообещал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщают «Известия».

«В среду станет немного прохладнее и температура зафиксируется в пределах 18-23 градусов тепла. У нас каждый день будут идти кратковременные дожди с грозами, за исключением четверга. 16 июня столбики термометров поднимутся до плюс 19-24 градусов», — спрогнозировал Тишковец.

По его словам, погода в Москве на этой неделе в целом соответствует климатической норме.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал девяти российским регионам мощные ливни. По его словам, ливневый дождь с грозой стоит ожидать в Ленинградской и Калининградской областях, а также в Карелии. К мощному ливню в Крыму прибавится град и гроза, рассказал он.