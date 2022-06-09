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Девять российских регионов накроют мощные ливни

Научрук Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал мощные ливни в девяти российских регионах

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Девять российских регионов накроют мощные ливни, также в некоторых из них может пойти град. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«На севере, юге европейской части России, а также на Урале в ближайшие дни прогнозируются дожди, хоть температура и будет оставаться летней. В Челябинской, Свердловской областях, Башкирии ожидается сильный дождь с грозой и градом», — рассказал Вильфанд.

По его словам, ливневый дождь с грозой стоит ожидать в Ленинградской и Калининградской областях, а также в Карелии. К мощному ливню в Крыму прибавится град и гроза, отметил синоптик. В Краснодарском крае и Волгоградской области ожидаются порывы ветра до 18-23 метров секунду вместе с сильными дождями.

Ранее синоптик Евгений Тишковец пообещал россиянам «медовое» лето с безветренной погодой и умеренной влажностью. По его словам, в ближайшие месяцы скоротечные ливни будут чередоваться с солнечными днями.

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Анастасия Шейкина
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