Россиянам рассказали о вреде самомассажа

Массажист Влад Коренев рассказал, что массаж может навредить людям с повышенным давлением

Массажист инклюзивного салона «6 чувство» Влад Коренев рассказал, кому нельзя делать самомассаж. О том, почему некоторым россиянам эта процедура навредит, он разъяснил в беседе с «Лентой.ру».

Влад Коренев отметил, что категорических противопоказаний к самомассажу нет, поскольку им можно назвать даже легкое поглаживание. Само по себе такое воздействие, по его словам, благотворно влияет на организм и, в первую очередь, на центральную нервную систему.

Противопоказаниями к самомассажу специалист назвал высокую температуру и плохое самочувствие, острые вирусные заболевания, нарушения кожного покрова (в них можно занести инфекцию). Также массаж может принести вред людям с повышенным давлением, с артрозом и остеопорозом, подчеркнул Коренев.

«Если у вас выраженный варикоз, то воздействие на эти участки запрещено. Делайте легкий самомассаж только выше указанных зон, а массаж щетками в таких случаях запрещен категорически. Лучше ограничиться контрастным душем и компрессионным бельем», — советует специалист с многолетним стажем.

По словам эксперта, все техники самомассажа должны быть легкими и не болезненными, если есть болезненные ощущения, усталость после процедуры, то лучше обратиться к специалисту.

«Если вы используете массажные приспособления (щетки, банки), то нужно следовать ходу лимфы. На самих лимфоузлах: подколенные, подмышечные, паховые и остальных нужно избегать массажных техник, только легкий помпаж, путем легкого и прерывистого ручного надавливания на эти зоны. Если вы не владеете такой техникой, то лучше не воздействовать на эти зоны вовсе», — резюмировал Коренев.

Ранее врач Ольга Чижевская рассказала, что массаж стоп является отличным средством профилактики плоскостопия. Специалистка также посоветовала избавиться от лишнего веса, если он есть, и включить в распорядок дня обязательную умеренную физическую активность, гимнастику.