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Минобороны обвинило ВСУ в стрельбе в спину сдававшимся украинским солдатам

Минобороны России обвинило ВСУ в расстреле более 30 украинских бойцов, сдавшихся в плен

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) стреляли в спину украинским военным, которые решили сдаться в плен. Об этом журналистом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, случаи расстрелов бойцов ВСУ участились в последние недели. Украинская армия продолжает нести значительные потери, добавил Конашенков.

В оборонном ведомстве уточнили, что в районе села Новомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР) в результате российского наступления решили сложить оружие более 30 военных ВСУ 25-го батальона 54-й механизированной бригады.

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Ранее министерство обороны обвинило батальон «Азов» в подготовке провокации с подрывом тел на комбинате «Азовсталь». По данным ведомства, цель провокации ВСУ — обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел, а также не допустить их вывоза.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса. 10 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что специальная операция завершится выполнением всех поставленных целей.

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Анастасия Шейкина
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