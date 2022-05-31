Минобороны обвинило «Азов» в подготовке провокации с подрывом тел азовцев

Минобороны России обвинило батальон «Азов» в подготовке провокации с подрывом тел азовцев

Министерство обороны России обвинило батальон «Азов» в подготовке провокации с подрывом тел на комбинате «Азовсталь». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, цель провокации — обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел, а также не допустить их вывоза. Это все было сделано, чтобы спасти политическую репутацию Киева и лично президента Украины Владимира Зеленского, добавили в Минобороны.

В ближайшее время Россия намерена передать обнаруженные на территории мариупольского комбината «Азовсталь» тела украинских военнослужащих киевским властям, заключили в ведомстве.

Ранее стало известно, что российские военные за прошедшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поразили четыре пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, были уничтожены 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

