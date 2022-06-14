Раскрыты подробности о приговоренном к смертной казни в ДНР наемнике

MAP: приговоренный к смертной казни в ДНР марокканец Саадун имеет гражданство Украины

Осужденный в Донецкой Народной Республике (ДНР) гражданин Марокко Брагим Саадун, который был наемником Киева, имеет гражданство Украины. Такие подробности раскрыло марокканское информационное агентство MAP, передает Reuters.

Как рассказал дипломатический источник агентства, Саадун в своем заявлении подтвердил, что он присоединился к украинской армии по собственному желанию. «Он также указал, что имеет украинское гражданство, что является информацией, подтвержденной и его отцом», — рассказали в посольстве Марокко в Киеве.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не видит основания для помилования троих иностранных наемников, приговоренных к смертной казни в республике.

9 июня суд ДНР приговорил к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна. Они признаны виновными в наемничестве, насильственном захвате власти, обучении в целях осуществления террористической деятельности. У них есть 30 дней на обжалование приговора.