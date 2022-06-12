Пушилин высказался о возможности помилования осужденных в ДНР наемников

Глава ДНР Пушилин не увидел оснований для помилования приговоренных к смерти наемников

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин не увидел оснований для помилования приговоренных к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР) иностранных наемников. Его высказывание приводит ТАСС в воскресенье, 12 июня.

Он пояснил, что возможность помилования наемников недопустима, поскольку судебное решение было принято без нарушений.

«По характеру тех статей, тех правонарушений, которые они совершили, я не вижу оснований, предпосылок для того, чтобы я вышел с таким решением о помиловании», — сказал глава ДНР.

Ранее Пушилин подчеркивал, что власти Великобритании и Марокко не выходили на связь с руководством и правоохранительными органами ДНР по поводу дальнейшей судьбы своих осужденных граждан.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина и 21-летнего марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти и совершении преступления группой лиц. Защита осужденных планирует обжаловать приговор.