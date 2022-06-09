Глава ДНР прокомментировал приговор иностранным наемникам

Глава ДНР Пушилин назвал логичным смертный приговор иностранным наемникам

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал смертный приговор иностранным наемникам, ранее воевавшим на стороне Украины. Об этом он высказался в эфире Первого канала.

Пушилин назвал предсказуемым и логичным решение Верховного суда ДНР и отметил, что осужденные наемники не скрывали свои преступления и публиковали свидетельства о них в соцсетях. При этом он уточнил, что у иностранцев будет месяц на обжалование приговора в кассационном порядке.

Глава ДНР также добавил, что власти Великобритании и Марокко не выходили на связь с руководством и правоохранительными органами республики по поводу дальнейшей судьбы своих осужденных граждан.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР приговорил 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина и 21-летнего марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти и совершении преступления группой лиц. Защита осужденных планирует обжаловать приговор.