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Глава ДНР прокомментировал приговор иностранным наемникам

Глава ДНР Пушилин назвал логичным смертный приговор иностранным наемникам

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал смертный приговор иностранным наемникам, ранее воевавшим на стороне Украины. Об этом он высказался в эфире Первого канала.

Пушилин назвал предсказуемым и логичным решение Верховного суда ДНР и отметил, что осужденные наемники не скрывали свои преступления и публиковали свидетельства о них в соцсетях. При этом он уточнил, что у иностранцев будет месяц на обжалование приговора в кассационном порядке.

Глава ДНР также добавил, что власти Великобритании и Марокко не выходили на связь с руководством и правоохранительными органами республики по поводу дальнейшей судьбы своих осужденных граждан.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР приговорил 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина и 21-летнего марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти и совершении преступления группой лиц. Защита осужденных планирует обжаловать приговор.

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Алевтина Запольская
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