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Раскрыто число воюющих на Украине иностранных наемников

Командующий «Грузинским легионом» Мамулашвили заявил о 20 тысячах наемников на Украине

Фото: Jorge Silva / Reuters

Около 20 тысяч иностранных наемников действуют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), около трех тысяч из них являются гражданами Великобритании. Такое число в беседе с изданием Sky News раскрыл командующий «Грузинским легионом» Мамука Мамулашвили.

Он рассказал, что от 70 до 80 процентов иностранных добровольцев прошли через его подразделение. Однако, заметил военный, только каждый десятый остался в нем, остальные перешли в интернациональный легион.

По словам Мамулашвили, больше всего под украинским командованием выступает граждан Грузии, а новобранцы из Великобритании составляют второй по величине контингент.

Ранее в июне официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что численность иностранных наемников на Украине с начала спецоперации по защите республик Донбасса сократилась почти вдвое — до 3,5 тысячи человек.

По его словам, общая численность иностранцев, которые были намерены участвовать в боевых действиях против России, изначально составляла 6,6 тысячи человек. Конашенков заявил, что с начала мая поток наемников на Украину фактически иссяк.

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Варвара Кошечкина
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