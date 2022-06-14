Российский депутат пообещал отозвать признание независимости трех стран

Депутат ГД Федоров допустил отказ РФ от признания независимости Латвии, Эстонии и Украины

Депутат Государственной Думы (ГД) Евгений Федоров в беседе со Sputnik Латвия пообещал, что РФ в будущем может распространить отзыв признания независимости на Латвию, Эстонию и Украину.

«Это мы только начали с Литвы. И понятно почему — Литва более опасна для Российской Федерации в плане ситуации, связанной с Калининградской областью и в противостоянии с НАТО и США. Поэтому сейчас важнее Литва, но это не означает, что на ней мы остановимся», — допустил российский депутат.

Он отметил, что выбор Литвы обусловлен тем, что в ситуации с ней лучше всего видны нарушения Закона СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». Так, в том числе для Вильнюса, Клайпеды и Игналинской АЭС законодательно был прописан особый порядок выхода из Советского Союза.

При этом парламентарий выразил мнение, что после Литвы такое развитие событий возможно для Эстонии, Латвии и Украины. По его словам, есть ряд аргументов, из-за которых Литва должна быть первая в этом списке. «А после того как будет отработан механизм будем отрабатывать его и на других территориях НАТО. И не только НАТО. Вот, Украина, например, также незаконно выходила из СССР», — сказал Федоров.

Как считает депутат, цель таких действий — ликвидация угроз, которые исходят из этих постсоветских стран, а признание независимости бывших республик Советского Союза, проводящих миролюбивую политику, пересмотрено не будет.

Ранее депутат литовского Сейма Матас Малдейкис заявил, что, если Госдума России отменит постановление о признании независимости Литвы, та в свою очередь расторгнет Поляновский договор, заключенный в XVII веке, и потребует вернуть Смоленск.