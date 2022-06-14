Россиянам назвали способы перевода средств за границу

Финконсультант Никитина посоветовала закладывать больше времени на переводы за границу

Эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант Алена Никитина назвала в разговоре с «Лентой.ру» три способа переводов средств из России за границу. Она также поделилась советами, которые могут пригодиться при подобных расчетах, и порекомендовала закладывать больше времени на такие переводы.

Ранее стало известно, что с 14 июня Европейский союз в рамках очередного пакета санкций против России отключит от системы SWIFT еще несколько банков — Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ).

Способы перевода

Если говорить о физических лицах, то самый простой способ перевести средства за границу — это открыть счет в банке, который еще подключен к SWIFT, рассказала эксперт. «Лучше заранее узнать, делает ли банк переводы за рубеж, причем помнить, что оператор не всегда может быть квалифицирован, поэтому лучше перепроверить эту информацию раза три, прийти в офис банка и проконсультироваться у старшего специалиста, так как очень часто бывают ошибки», — предостерегла финансовый консультант.

Второй способ — это перевести средства на свой расчетный счет, открытый в зарубежном банке, поделилась Никитина. По ее словам, можно попробовать перевести деньги на расчетный счет и другому физическому лицу, однако иметь в виду, что такие переводы рассматриваются валютным контролем и могут быть заблокированы.

Она также посоветовала использовать как платежный инструмент криптовалюту, однако лишь в том случае, если остальные варианты оплаты недоступны. При этом Никитина призвала россиян быть аккуратней при обращении с этой расчетной единицей.

«Рекомендую использовать, только если других вариантов нет, но ни в коем случае не как инвестиционный инструмент, а только как платежный. Нужно обязательно разобраться с "холодными" и "горячими" кошельками, так как были моменты, когда блокировали криптокошельки — то есть не стоит рассчитывать на то, что криптокошельки — это что-то надежное, с ними риск, наверное, выше, чем у банков. Если рассматривается такой вариант оплаты, я думаю, когда появится цифровой рубль, лучше переходить на расчеты с ним, так как это будет более безопасно», — рассказала она.

Иметь в виду

На переводы за границу необходимо закладывать больше времени, так как сейчас средства идут дольше, а кроме того, возможны блокировки, посоветовала финансовый консультант. Это связано с тем, что переводы с российских долларовых счетов на долларовые счета в зарубежных банках идут через банки-корреспонденты, как правило, американские, а это дольше и сложнее.

«Если это деньги за какую-то зарубежную недвижимость, на оплату коммунальных услуг, лучше сделать копии документов, подтверждающих, что у вас есть такая недвижимость. Если это какие-то инвестиционные программы, лучше тоже сохранять скан-копии при каждом переводе», — рекомендовала Никитина.

2 марта Евросоюз отключил от международной системы платежей SWIFT семь российских банков — ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Также организация запретила продажу, поставку, передачу или экспорт банкнот евро в страну.