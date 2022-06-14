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Кремль прокомментировал назначение Поклонской на новую должность

Песков заявил, что переход на работу в Генпрокуратуру соответствовал желанию Поклонской

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Предложение перейти на работу в Генпрокуратуру соответствовало желанию Натальи Поклонской. Так ее назначение прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«По всей видимости, это было предложение. Это предложение соответствовало пожеланием самой Поклонской», — считает представитель Кремля.

Ранее Поклонская в своем Telegram-канале заявила, что ее назначили на должность советника Генерального прокурора России Игоря Краснова. После этого она поблагодарила всех, кто проявил к поддержку и интерес к ее службе.

Также Поклонская рекомендовала журналистам обращаться за другими комментариями о своем назначении в пресс-службу Генпрокуратуры.

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Никита Абрамов
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