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Поклонская назвала свою новую должность

Наталья Поклонская назначена советником генпрокурора России
Наталья Поклонская

Наталья Поклонская. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Наталью Поклонскую назначили на должность советника Генерального прокурора России Игоря Краснова. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

После назначения она поблагодарила всех, кто проявил к поддержку и интерес к ее службе. «Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре РФ"», — написала Поклонская.

Бывший депутат Госдумы рекомендовала журналистам обращаться за другими комментариями о своем назначении в пресс-службу Генпрокуратуры.

13 июня президент России Владимир Путин указом освободил Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества.

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Анна Щербакова
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