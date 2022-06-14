Поклонская назвала свою новую должность

Наталья Поклонская назначена советником генпрокурора России

Наталью Поклонскую назначили на должность советника Генерального прокурора России Игоря Краснова. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

После назначения она поблагодарила всех, кто проявил к поддержку и интерес к ее службе. «Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре РФ"», — написала Поклонская.

Бывший депутат Госдумы рекомендовала журналистам обращаться за другими комментариями о своем назначении в пресс-службу Генпрокуратуры.

13 июня президент России Владимир Путин указом освободил Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества.