Названа возможная деятельность Поклонской после отставки

Политолог Калачев счел возможным возвращение Поклонской к прокурорской деятельности

Отставка Натальи Поклонской с поста заместителя главы Россотрудничества связана с ее активной публичной деятельностью, которая не нравится российским властям. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Константин Калачев. Он также назвал новую возможную деятельность экс-депутата Госдумы.

Новая работа

Поклонская останется на госслужбе после указа президента России Владимира Путина о ее увольнении из Россотрудничества. Однако ее деятельность будет менее публичной, считает политолог.

Ее, безусловно, трудоустроят. Но Поклонская, которая была символом в 2014 году, и Поклонская сейчас — это две большие разницы для сторонних наблюдателей, хотя человек один и тот же, просто человек эволюционирует Константин Калачев политолог

«Какая это работа, можно только гадать, но, думаю, это будет работа, которая сократит ее возможность публичной активности. Может быть, вспомнят ее прокурорское прошлое. Конечно, она не станет прокурором Крыма, но в системе прокуратуры почти наверняка сможет найти себе место. Обратите внимание, что глава Россотрудничества Евгений Примаков очень тепло о ней отозвался после ухода, она сама пишет благодарности президенту. Вообще все сейчас ее будут нахваливать и говорить, что она пригодится на новом месте работы», — сказал он.

Почему уволили Поклонскую?

По мнению Калачева, причиной отставки Поклонской стала ее активная позиция, которая не всегда сходится с официальной линией Кремля.

Не вписалась в крутой поворот нашей политики Константин Калачев политолог

«Она просто неформатный человек. Она позволяет себе высказывания, которые вызывают недовольство начальства. Она слишком эмоциональная, слишком человечная и слишком яркая. Если мы вспомним ситуацию в Госдуме, она была готова идти против воли большинства, если считала позицию принципиальной. Если мы вспомним Россотрудничество и ее заявление, что буква Z несет в себе трагедию для России и Украины, ее встречу с матерями контрактников, ее заявление, что Украину не победить, а она украинка, это не могло понравиться», — считает он.

13 июня президент России снял Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества. С чем связано такое решение и какой пост теперь она займет, пока неизвестно.

Сама экс-депутат объяснила увольнение переходом на новую должность. «Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие», — написала в Telegram-канале Поклонская, прикрепив фотографию указа главы государства.

Поклонская работала в Россотрудничестве с февраля 2022 года. Она курировала вопросы защиты прав соотечественников за рубежом и управление в сфере культуры и искусства. Пост в ведомстве она заняла после отмены планов по вступлению в должность чрезвычайного и полномочного посла России в Республике Кабо-Верде, куда была назначена президентским указом в октябре 2021 года.

В сентябре 2016 года она была избрана депутатом Госдумы по списку «Единой России». Ради работы в нижней палате парламента Поклонская покинула должность прокурора Крыма, которую занимала с марта 2014 года.