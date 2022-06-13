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Поклонская объяснила свою отставку

Уволенная Путиным с поста замглавы Россотрудничества Поклонская сообщила о новой работе

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин уволил Наталью Поклонскую с поста замглавы Россотрудничества из-за ее перехода на новую работу. Об этом она рассказала на своей странице в Telegram.

«Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие», — написала Поклонская, приложив фотографию указа главы государства.

Какую должность она займет после ухода с поста в Федеральном агентстве и как скоро приступит к выполнению обязанностей, экс-депутат не объяснила.

Путин подписал указ об отставке Поклонской в понедельник, 13 июня. Решение вступило в силу сразу после публикации документа. Подробности на этот счет пока не оглашались.

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Алевтина Запольская
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