Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин снял с должности Наталью Поклонскую

Путин указом 13 июня освободил Наталью Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин снял с должности заместителя главы Россотрудничества экс-депутата Государственной Думы Наталью Поклонскую. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был подписан главой государства в пятницу, 13 июня. С чем было связано такое решение и какой пост займет Поклонская после отставки, пока не уточняется.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте документа.

Ранее Наталья Поклонская раскрыла детали состоявшегося в 2011 году покушения на ее жизнь. Инцидент произошел во время ее работы над делом банды «Башмаки». Поклонская, на тот момент гособвинитель по делу преступной группировки, сопровождала обвиняемых на допрос из Крыма в Одессу и, после того как все необходимые процессуальные действия были проведены, вернулась в гостиничный номер, в котором ее уже ждала бутылка отравленной воды.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Путин снял с должности Наталью Поклонскую
Мужчина подавился насмерть в ресторане популярной сети в Москве
На бывшую участницу Pussi Riot завели уголовное дело
Курс биткоина рухнул
Поклонская объяснила свою отставку
Оператор «Северного потока» спрогнозировал падение поставок газа в Европу
Наездник умер на финише заезда на московском ипподроме
В Еврокомиссии призвали «как можно скорее» дать Украине статус кандидата в ЕС
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
Назван самый высокооплачиваемый спортсмен в истории
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.