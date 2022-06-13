Путин снял с должности Наталью Поклонскую

Путин указом 13 июня освободил Наталью Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества

Президент России Владимир Путин снял с должности заместителя главы Россотрудничества экс-депутата Государственной Думы Наталью Поклонскую. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был подписан главой государства в пятницу, 13 июня. С чем было связано такое решение и какой пост займет Поклонская после отставки, пока не уточняется.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте документа.

Ранее Наталья Поклонская раскрыла детали состоявшегося в 2011 году покушения на ее жизнь. Инцидент произошел во время ее работы над делом банды «Башмаки». Поклонская, на тот момент гособвинитель по делу преступной группировки, сопровождала обвиняемых на допрос из Крыма в Одессу и, после того как все необходимые процессуальные действия были проведены, вернулась в гостиничный номер, в котором ее уже ждала бутылка отравленной воды.