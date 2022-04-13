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Поклонская назвала «тьмой и катастрофой» события на Украине

Замглавы Россотрудничества Поклонская сочла «катастрофой» происходящие события на Украине

Фото: Globallookpress.com

Происходящие сейчас на Украине события — это «тьма и катастрофа». Такое мнение выразила заместитель руководителя Россотрудничества, экс-депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Ее комментарий приводится в Telegram-канале в видеообращении к участникам форума БРИКС в Индии.

Она подчеркнула, что сейчас выступает «на стороне добра и здравого смысла».

Поклонская отметила, что является одновременно и украинкой, и русской. «Две мои родные страны убивают друг друга, я этого не хотела и не хочу», — пояснила замглавы Россотрудничества.

Она обратилась к участникам форума БРИКС с просьбой не увеличивать ненависть и агрессию в сложившихся условиях.

Ранее замглавы Россотрудничества предостерегла от раздачи меток «свой-чужой». Она уверена, что подобные метки могут привести к большой трагедии.

Кроме того, она попросила власти Украины и России отказаться от преследования граждан за выражение позиции по поводу сложившейся ситуации. Поклонская увидела охоту на ведьм, которая не может закончиться «ничем хорошим».

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Анна Щербакова
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