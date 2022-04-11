Поклонская высказалась о присвоении меток «свой-чужой» в ходе спецоперации

Замглавы Россотрудничества Поклонская предостерегла от раздачи меток «свой-чужой»

В сложившейся на Украине ситуации не следует присваивать людям метки «свой» и «чужой» в зависимости от позиции, которую они разделяют. Об этом заявила заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По ее словам, подобные метки могут привести к большой трагедии. Кроме того, экс-депутат Госдумы прокомментировала составление «черных списков» политиков и общественных деятелей в связи с ситуацией на Украине, отметив, что к этому нужно относиться мягче.

Поклонская предостерегла власти Украины и России от преследования граждан за выражение позиции по поводу сложившейся ситуации. Она сравнила происходящее с «охотой на ведьм», которая, не может закончиться «ничем хорошим».

Вместе с тем она ответила на вопрос о готовности отправиться на Украину по окончании боевых действий, чтобы помочь с восстановлением инфраструктуры. Бывший депутат исключила такую возможность и назвала ее провокацией. Однако Поклонская добавила, что готова стать послом доброй воли России.

Ранее заместитель председателя Россотрудничества заявила, что не верит обвинениям в адрес России по ситуации в Буче. Она выступила с инициативой подумать, кто получил от нее выгоду. Поклонская добавила, что, скорее всего, никто не узнает настоящей правды.