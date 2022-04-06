Поклонская прокомментировала ситуацию в Буче

Поклонская связала события в Буче с ненавистью к гражданам России и Украины

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила, что не верит обвинениям в адрес России по ситуации в Буче. Она выступила с инициативой подумать, кто получил от нее выгоду. Об этом экс-депутат Госдумы написала в Telegram.

«Понимаю одно: тот, кто причастен к преступлениям такого рода, не имеет человеческого облика и питает ненависть и к украинцам, и к русским. Очень жаль, что не все это понимают», — подчеркнула Поклонская.

Она добавила, что, скорее всего, никто не узнает настоящей правды. В свою очередь, замглавы Россотрудничества выразила готовность поверить в объективность каких-либо выводов после того, как лично поучаствует в расследовании случившегося. Вместе с тем Поклонская заявила, что «обвинительное заключение уже написано».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ситуацию в Буче необходимо расследовать, однако нужно реальное, беспристрастное и независимое расследование.

3 апреля киевские власти и зарубежные СМИ опубликовали информацию, согласно которой российские военные якобы убивали мирных жителей в Буче. На распространяемых кадрах были видны трупы людей.