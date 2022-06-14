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Минобороны заявило о взрыве украинскими войсками моста через Северский Донец

Минобороны: ВСУ взорвали последний мост в сторону Лисичанска через Северский Донец

Фото: Edgar Su / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) взорвали последний мост через реку Северский Донец в сторону Лисичанска. Об этом журналистам заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По словам военнослужащего, после взрыва моста, который произошел 13 июня, эвакуация в направлении Лисичанска с предприятия «Азот» невозможна.

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Также Мизинцев сообщил о готовящейся провокации от киевских властей на заводе «Азот». По его данным, украинская сторона планирует вывести с территории предприятия солдат под прикрытием эвакуации мирных граждан.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что жизни солдат ВСУ и бойцов отрядов территориальной обороны не значат ничего для киевского режима.

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Никита Абрамов
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