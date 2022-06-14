Минобороны заявило о взрыве украинскими войсками моста через Северский Донец

Минобороны: ВСУ взорвали последний мост в сторону Лисичанска через Северский Донец

Вооруженные силы Украины (ВСУ) взорвали последний мост через реку Северский Донец в сторону Лисичанска. Об этом журналистам заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По словам военнослужащего, после взрыва моста, который произошел 13 июня, эвакуация в направлении Лисичанска с предприятия «Азот» невозможна.

Также Мизинцев сообщил о готовящейся провокации от киевских властей на заводе «Азот». По его данным, украинская сторона планирует вывести с территории предприятия солдат под прикрытием эвакуации мирных граждан.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что жизни солдат ВСУ и бойцов отрядов территориальной обороны не значат ничего для киевского режима.