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Минобороны России обвинило Киев в пренебрежении жизнями солдат ВСУ

Представитель Минобороны Конашенков обвинил Киев в пренебрежении жизнями солдат ВСУ

Фото: Serhii Hudak / Reuters

Жизни солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бойцов отрядов территориальной обороны для Киева не значат ничего. С заявлением о пренебрежении жизнями военнослужащих командованием ВСУ выступил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, этот факт подтверждается использованием украинским командованием заградотрядов, которые стреляют в солдат при попытке отступления.

Такое отношение к жизням солдат в российском министерстве обороны связали с неудачами на фронте.

«На фоне нарастающих военных провалов и деморализации украинских войск киевский националистический режим пытается остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений карательными акциями», — подытожил представитель военного ведомства.

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В качестве примера такой карательной акции Конашенков привел стрельбу в спину солдатам ВСУ под Новомихайловкой.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основными целями демилитаризацию и денацификацию бывшей советской республики, а также помощь Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР).

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Валерий Розенберг
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