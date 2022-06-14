Минобороны показало работу бронепоезда в ходе спецоперации

Минобороны России показало работу бронепоезда «Енисей» в ходе спецоперации на Украине

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные применяют специальный бронированный поезд «Енисей». Работу поезда, созданного специалистами железнодорожных войск Центрального военного округа (ЦВО), показало Министерство обороны России. Кадры опубликовал телеканал «Звезда».

Отмечается, что поезд предназначен для инженерной разведки, подвоза материалов и восстановления путей в зоне проведения спецоперации. Защиту экипажа обеспечивают бронелисты. В арсенал поезда входят зенитные установки ЗУ-23-2. Также «Енисей» оснащен бойницами для стрельбы.

Бронепоезд несет боевую машину пехоты БМП-2, которая может по тревоге съехать с платформы и вступить в бой.

В марте стало известно, что в Китае изучают возможность создания боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК). Китайские исследователи смоделировали влияние запуска ракет на железнодорожное полотно.

В сентябре 2021 года в России испытали железнодорожные составы, которые могут поддерживать боевые операции.