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В Китае захотели создать «поезд судного дня»

The Times сообщило, что Китай изучает возможность создания «поезда судного дня»

Фото: Jason Lee / Reuters

В Китае изучают возможность создания боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК). Об этом сообщает The Times со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Юго-западного университета Цзяотун.

Авторы исследования смоделировали влияние запуска ракет на железнодорожное полотно. Выяснилось, что для запуска лучше подходит высокоскоростная железная дорога. Китайские поезда развивают скорость до 350 километров в час. Это позволит оперативно сменить позицию «поезда судного дня».

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В публикации отмечают, что железнодорожные пусковые установки могут выдержать первую волну ядерного нападения. Поезд, который захотели создать в Китае, сможет постоянно перемещать часть ядерного арсенала по стране. Это снизит вероятность обнаружения и уничтожения ракет и пусковых установок.

Считается, что в 2015 году китайские военные выполнили испытательный запуск ракеты «Дунфэн-41» (DF-41) с железнодорожной пусковой установки.

В сентябре 2021 года Северная Корея объявила о запуске двух ракет с поезда. В публикации The Business Insider отметили, что БЖРК позволяет вести огонь из труднодоступных мест.

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Даниил Иринин
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