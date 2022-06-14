Власти российского региона раскрыли масштабы разрушений после обстрела ВСУ

Губернатор Богомаз: после обстрела ВСУ села Займище оказались повреждены около 50 домов

После обстрела села Займище в Брянской области оказались повреждены около 50 домов. Такие масштабы разрушений раскрыл губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Сегодня глава области выехал на место происшествия вместе с председателем Брянской областной Думы Валентином Субботом. По предварительной оценке, в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) в селе пострадали порядка 50 домов.

«После проведенных ими мероприятий к работе приступит комиссия по оценке ущерба. Вся необходимая помощь жителям будет оказана», — добавил Богомаз.

Об обстреле города Клинцы стало известно утром 14 июня. По сообщению очевидцев, после атаки в районе входящего в городское поселение села Займище была обнаружена большая воронка.

Глава региона сообщил, что по предварительной информации в результате обстрела пострадали четыре человека. Позднее количество пострадавших увеличилось до шести.