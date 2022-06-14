Число пострадавших при обстреле российского села со стороны Украины возросло

Брянский губернатор Богомаз: число пострадавших при обстреле Займища возросло до шести

Число пострадавших при обстреле села Займище городского округа Клинцы в Брянской области увеличилось до шести. Об этом заявил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Ранее Богомаз сообщал о четырех пострадавших.

По словам губернатора, помощь медикам понадобилась еще двум россиянам — они получили осколочные ранения. Пострадавших госпитализировали в районную больницу, врачи оценивают их состояние как стабильное, сообщил глава российского региона.

Богомаз рассказал, что в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждено 50 зданий. Губернатор пообещал оказать всю необходимую помощь тем, чьи владения пострадали.

Украина обстреляла территорию Брянской области во вторник утром, 14 июня. Тогда, по утверждению очевидцев, почти во всех квартирах городского округа Клинцы пропали свет и вода.

Высокий уровень террористической опасности действовал в Брянской области до 7 июня. После окончания подобного режима власти региона не сообщали о его продлении.