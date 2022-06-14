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Власти подтвердили обстрел Брянской области со стороны Украины

Губернатор Брянской области Богомаз подтвердил обстрел города Клинцы со стороны Украины

Кадр: Telegram-канал «Подслушано Клинцы»

Село Займище городского округа Клинцы было обстреляно с стороны Украины. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Во вторник, 14 июня, очевидцы сообщали о взрыве в граничащей с Украиной Брянской области. По их утверждению, после этого почти во всех квартирах города пропали свет и вода. Также поврежден жилой дом.

По словам Богомаза, в результате украинского обстрела, предварительно, пострадали четыре человека. Власти подтвердили, что из-за атаки ВСУ повреждены несколько жилых строений.

4 мая село Случевск Погарского района Брянской области обстреляли со стороны Украины. Тогда пострадал один человек — он получил легкое осколочное ранение. Из-за попадания снарядов ВСУ загорелись два дома.

Высокий уровень террористической опасности действовал в Брянской области до 7 июня. После окончания подобного режима власти региона не сообщали о его продлении.

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Анастасия Шейкина
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