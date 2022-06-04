ВСУ обстреляли село в Брянской области

Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли село Случевск, пострадал один человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Случевск Погарского района Брянской области. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.

«Среди жителей есть один пострадавший — мужчина получил легкое осколочное ранение», — говорится в сообщении.

Богомаз отметил, что пострадавший доставлен в Погарскую центральную районную больницу, ему оказывается помощь. Губернатор добавил, что из-за попадания снарядов загорелись два дома.

27 мая об обстреле со стороны ВСУ сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, обстрелу подверглось село Нехотеевка, повреждения получили восемь строений, газопровод и ЛЭП. Пострадал мужчина — он получил осколочное ранение голени.