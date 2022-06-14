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В Кремле оценили российско-украинские переговоры фразой «все заглохло»

Помощник президента Ушаков заявил, что в переговорах России и Украины «все заглохло»
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В российско-украинских переговорах пока нет изменений, в них «все заглохло». Так переговоры оценил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, его слова передает ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что последняя очная встреча представителей Москвы и Киева состоялась 29 марта в Стамбуле. Затем 15 апреля российская сторона передала украинской проект мирного соглашения, который до сих пор остался без ответа.

«После этого, может быть, были какие-то контакты неофициальные по телефону, причем не на уровне делегаций, а на уровне отдельных представителей, а потом вообще все заглохло», — объяснил он.

6 июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина отказалась вести переговоры. По мнению министра, Киев «выполняет тем самым волю англосаксонского лидерства». При этом Москва была готова работать на основе тех предложений, которые сделала украинская сторона.

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Никита Абрамов
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