Лавров заявил об отказе Украины от переговоров

Глава МИД России Лавров заявил, что Киев отказался вести переговоры

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина отказалась вести переговоры. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украина требует исключительно вернуть ситуацию на положение дел "на земле" по состоянию на 24 февраля. Другие фантазии высказываются ежедневно, самые разнообразные и порой противоречащие друг другу. Но переговоры вести Украина не хочет, она от этого отказалась», — сказал Лавров.

По мнению министра, Киев «выполняет тем самым волю англосаксонского лидерства». При этом Москва была готова «по-честному работать на основе тех предложений, которые сделали украинские коллеги», утверждает Лавров. «До сих пор написанный на основе тех предложений проект договора находится на украинской стороне без движения, почти уже полтора месяца», — заключил он.

Ранее глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что переговорная позиция Киева должна быть усилена поставками оружия Западом. Причиной паузы в переговорах сторон он назвал напряженную ситуацию в Донбассе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале на территории Украины специальной военной операции. За три месяца войска РФ заняли Херсонскую, часть Донецкой, Луганской и Запорожской областей.