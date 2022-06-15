Вывод мирного населения с завода «Азот» в Северодонецке сорван в первый день

Вывод мирного населения с завода «Азот» в Северодонецке в первый день работы гуманитарного коридора сорван. Об этом сообщает РИА Новости.

«В первый день работы гуманитарного коридора по нему вышел только один дедушка. Судя по всему, он не знал о коридоре и вышел случайно, отпросившись у националистов, якобы, за вещами», — сообщил журналистам начальник гарнизонной службы второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Александр Никишин.

По его словам, украинская сторона начала обстрел в районе гуманитарного коридора в 8:10 утра мск.

Никишин также рассказал подробности о начале обстрела: «Мы начали соблюдать режим прекращения огня, организовали коридор от проходной завода до выезда из Северодонецка. Но уже в 8:10 украинская сторона начала обстрел в районе выхода из завода. В частности, обстрел велся из танка и минометов, а также "Ноны" (артиллерийско-минометная установка — прим. «Ленты»)».

По словам Никишина, в таких условиях невозможно эвакуировать людей с завода, поэтому «работа коридора на сегодня прекращена», заключил он. Тем не менее «переговоры с украинской стороной будут продолжаться», сообщил представитель Народной милиции ЛНР.