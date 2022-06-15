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Азия начала битву с Европой за газ

Bloomberg: Азия усиливает конкуренцию за газ с Европой для обеспечения резервных поставок

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Азиатские покупатели сжиженного природного газа (СПГ) усиливают конкуренцию с Европой, чтобы обеспечить резервные поставки. Об этом пишет Bloomberg.

Азиатские фьючерсы на СПГ с поставкой зимой выросли до самого высокого уровня более чем за два месяца. Спотовые цены и в Европе находятся на сезонном максимуме из-за глобального кризиса предложения, усугубленного спецоперацией на Украине. Цены могут подняться до новых высот, если покупатели будут вовлечены в торговую войну, пишет издание.

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Начиная битву за топливо, импортеры в Азии и Европе пытаются найти альтернативные источники поставок из газа, включая Нигерию, Катар, Анголу и ОАЭ. Между тем ключевое оборудование для функционирования газопровода «Северный поток» застряло за границей из-за западных санкций в отношении России, а это означает, что поставки в Европу могут быть на какое-то время приостановлены.

Надвигающийся кризис предложения рискует привести к увеличению счетов за электроэнергию и повышению инфляции, считают эксперты. Ранее сообщалось, что темпы закачки газа в европейские подземные хранилища приблизились к рекордным.

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Платон Щукин
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