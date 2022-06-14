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Европа приблизилась к рекордным темпам закачки газа в хранилища

Общий объем газа в европейских ПХГ равен 55,4 миллиарда кубометров

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Темпы закачки газа в европейские подземные хранилища приблизились к рекордным, передает РИА Новости со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Европейские предприятия третий месяц продолжают заполнять подземные хранилища газа (ПХГ). Их средний уровень заполненности по итогам газовых суток 12 июня достиг 52,1 процента. Общий объем газа в ПХГ равен 55,4 миллиарда кубометров.

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Европа наращивает закупки американского СПГ. Эксперты считают, что европейскому региону угрожают две проблемы: непредсказуемые погодные условия и конкуренция за СПГ с Азией. Эти факторы способны привести к снижению темпов заполняемости газохранилищ. Между тем генерация энергии из возобновляемых источников в Европе растет две недели подряд.

Ранее оператор «Северного потока» Nord Stream AG предупредил о сокращении подачи газа, направляемого в хранилище из-за инспекции. Также он допустил, что поставки топлива в Европу по «Северному потоку» могут упасть на 22 процента.

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Платон Щукин
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