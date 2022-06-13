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Оператор «Северного потока» предупредил о сокращении подачи газа

Германия на две недели приостановит прокачку газа по «Северному потоку» из-за инспекции

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Оператор «Северного потока» предупредил о сокращении подачи газа, направляемого в хранилище из-за инспекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкого регулятора — Федеральное сетевое агентство.

«Ежегодная инспекция Nord Stream 1 запланирована на 11 июля. Во время проверки газопровод не сможет транспортировать газ до двух недель. Это также может привести к тому, что в этот период в хранилища будет поступать меньше газа», — заявил регулятор.

В настоящее время поток, направляемый в Германию, стабильный. Газохранилища страны заполнены на 54,22 процента, что выше, чем в 2015, 2017, 2018 и 2021 годах.

Ранее оператор газопровода Nord Stream AG сообщил, что поставки газа в Европу по «Северному потоку», основному маршруту поставок «Газпрома», могут упасть на 22 процента. По данным компании, поставки газа на 13 июня составляют чуть больше 113 миллионов кубометров в сутки. 12 июня объем поставок по магистрали составил 145 миллионов кубометров в сутки, что на 22 процента больше показателя, запланированного на сегодня.

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Виктория Кондратьева
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