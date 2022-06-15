В Госдуме призвали дать россиянам сдавать бутылки

Депутат Госдумы Нилов предложил обязать крупные торговые сети принимать стеклянную тару

Крупные российские торговые сети хотят обязать дать возможность клиентам сдавать пустую тару, в том числе стеклянные и пластиковые бутылки. С таким призывом выступил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов, слова которого передает АГН «Москва»

Он напомнил, что в России ежедневно сжигаются «десятки тысяч тонн» полезного вторсырья. «Мусорную реформу начали, не решив как следует вопросов раздельного сбора, а во всем мире этот раздельный сбор составляет до 80 процентов. Это, еще раз говорю, и экология, и огромные деньги», — заявил Нилов в ходе заседания Госдумы с участием министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова.

Депутат отметил, что уже предлагал законопроект, накладывающий новые обязательства на крупные торговые сети, однако правительство до сих пор не дает по нему заключение.

В свою очередь, министр Козлов отметил, что предложенную Ниловым норму можно прописать в законопроектах о вторичных материальных ресурсах и о расширенной ответственности производителей, которые готовятся ко второму чтению в Госдуме.

Ранее Госдума приняла закон, вводящий госпошлину за тюнинг автомобиля. Ее размер составит одну тысячу рублей. Сейчас соответствующее разрешение выдается бесплатно.