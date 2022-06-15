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Володин выступил за сохранение смертной казни в ДНР

Спикер Госдумы Володин выступил за сохранение смертной казни за военные преступления в ДНР

Фото: пресс-служба Госдумы России

В Донецкой народной республике (ДНР) правильно было бы сохранить смертную казнь. С таким мнением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик заявил, что подобная норма особенно актуальна в условиях военного времени. Он указал на преступления Киева, среди которых обстрел жилых кварталов, больниц, роддомов, детских садов и школ. По утверждению Володина, из-за этого гибнут старики, женщины и дети.

«Кто отдает приказы стрелять по мирным людям и кто их исполняет, должны понимать, что совершают преступление, и ответственность за него будет самой суровой», — написал спикер Госдумы в Telegram.

По его словам, для таких преступников смертная казнь — мера наказания, которую они заслуживают. Володин также напомнил, что в Государственную Думу для обсуждения вопросов гармонизации законодательства России и ДНР на прошлой неделе приезжала делегация парламента ДНР.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина и 21-летнего марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти и совершении преступления группой лиц.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Британия не обращалась к России по поводу приговоренных к смертной казни в ДНР. Москва будет готова выслушать позицию Лондона в случае обращения, подчеркнул пресс-секретарь президента.

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Анастасия Шейкина
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