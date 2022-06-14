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Кремль высказался о возможном помиловании приговоренных к казни в ДНР наемников

Песков заявил об отсутствии обращении от Британии по поводу приговора в ДНР наемникам

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Британия не обращалась к России по поводу приговоренных к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР) наемниках, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его высказывание приводит ТАСС.

Он пояснил, что Москва будет готова выслушать их позицию в случае обращения о возможном помиловании наемников.

12 июня глава ДНР Денис Пушилин отказался помиловать осужденных наемников Шона Пиннера, Эйдена Аслина и Саадуна Брагима. По его мнению, возможность помилования наемников недопустима, поскольку судебное решение было принято без нарушений.

До этого Пушилин подчеркивал, что власти Великобритании и Марокко не выходили на связь с руководством и правоохранительными органами ДНР по поводу дальнейшей судьбы своих осужденных граждан.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина и 21-летнего марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти и совершении преступления группой лиц. Защита осужденных планирует обжаловать приговор.

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Анна Щербакова
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