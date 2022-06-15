Собака включила кухонную плиту, устроила дома пожар и попала на видео

UPI: собака из Канзас-Сити самостоятельно включила плиту и устроила дома пожар

В Канзас-Сити, штат Миссури, США, собака самостоятельно включила кухонную плиту, заинтересовавшись оставленной хозяевами едой, устроила пожар и попала на видео. Об этом пишет UPI.

Прибывшие на место происшествия пожарные вынесли из дома двух собак. Людей в помещении не было. Спасатели решили посмотреть записи домашних камер наблюдения, чтобы понять, как началось возгорание. Они обнаружили, что один из питомцев заинтересовался содержимым сковородки, оставленной на плите хозяевами, и поднялся на задние лапы. Передними лапами собака оперлась на панель плиты и нечаянно включила ее.

Как рассказали пожарные, в сковородке оставалась еда, которая вскоре загорелась. Пожар начался через восемь минут после того, как собака включила кухонную плиту. В итоге животные не пострадали, однако имуществу их хозяев был нанесен серьезный ущерб.

Ранее сообщалось, что в Китае хаски по кличке Лаки самостоятельно сварил рис для хозяина и попал на видео. Мужчина научил собаку готовить еду, используя домашнюю систему видеонаблюдения, чтобы дистанционно инструктировать питомца.