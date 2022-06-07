Пес самостоятельно приготовил еду для хозяина и попал на видео

AsiaOne: в Китае хаски по кличке Лаки сварил рис по дистанционным инструкциям хозяина

В Китае домашний хаски по кличке Лаки самостоятельно сварил рис для хозяина и попал на видео. Мужчина научил собаку готовить еду, используя домашнюю систему видеонаблюдения, чтобы дистанционно инструктировать питомца, пишет AsiaOne.

Владелец пса вымыл рис, поставил его в рисоварку и отправился за покупками. Ему пришлось задержаться, чтобы пройти тест на COVID-19, и мужчина решил попросить своего питомца включить прибор по системе видеонаблюдения. Услышав команду хозяина, Лаки сначала нажал кнопку включения на сетевом фильтре, а потом и на самой рисоварке.

Китаец был уверен, что питомец справиться с включением сетевого фильтра, так как уже научил его делать это, но включить сам прибор попросил собаку впервые. «Рисоварка, а не розетка. Та штука рядом», — подсказывал он Лаки.

Мужчине пришлось несколько раз повторить команду, потому что с первого раза у собаки не получилось запустить процесс готовки, но в итоге Лаки выполнил задание и сумел сварить рис. «Невероятно! Приготовлю тебе вкуснятины, когда вернусь домой!» — поблагодарил пса хозяин.

Владелец умной собаки рассказал, что его питомец уже обучен выполнять целый ряд домашних обязанностей. Например, Лаки может спускать воду в туалете, включать и выключать водопроводные краны и свет, пристегивать ремень безопасности в машине. Однако, по словам мужчины, пес слушается только его приказов и абсолютно равнодушен к командам его супруги.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии верная собака спасла хозяйку от пумы, которая напала на ту во время прогулки. По словам владелицы собаки, после схватки на голове питомца осталось несколько ран, а изо рта текла кровь, поэтому она сразу же повезла его в ветеринарную клинику.