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В МИД отказались от создания альтернатив G7 в Евразии

В МИД России сочли не нужным создание альтернативных G7 форматов в Евразии

Фото: Federico Gambarini / AP

Создание альтернативных G7 форматов в Евразии не является нужным, так как существует G20. Об этом на ПМЭФ завил замглавы МИД России Александр Панкин, передает ТАСС.

Дипломат счел достаточными уже созданные форматы международного взаимодействия и отказался от организации альтернатив. «У нас есть G20, которая перекрывает G7, и этого вполне достаточно, с задачами справляется. В G20, если вы заметили, половина западных, половина незападных стран. Ровно 10 таких, 10 сяких — perfect balance», — указал он.

Однако Панкин поделился опасениями о возможном расколе в G20. «Но в данном случае мы будем делать все, чтобы эта единая конструкция сохранялась. Создавать искусственно, в противовес кому-то или там в пику — это не наш метод», — заключил замглавы МИД.

Ранее глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что на встрече министров финансов стран G7 обсуждались санкции против России и конфискация российских активов. Он уточнил, что санкции должны касаться исключительно госсредств, а не частной собственности». Линднер отметил, что использование российских госсредств на восстановление Украины можно было бы рассматривать в духе репараций. Страны G7 в коммюнике пообещали изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики.

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Анжелика Бережная
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