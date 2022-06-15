Цены на газ в Европе подскочили

Цены на газ в Европе превысили 1300 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе продолжили рост. Стоимость июльских фьючерсов начала резко расти днем 15 июня, а к вечеру цена превысила 1300 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

В целом цены выросли почти на 25 процентов. Это произошло после заявления «Газпрома» о приостановке эксплуатации газотурбинного двигателя, нужного для прокачки газа по газопроводу «Северный поток». Вскоре после публикации этого сообщения, стоимость газа подскочила на 12 процентов и оказалась выше 1200 долларов за кубометр.

Ранее в среду, 15 июня, Газпром объявил, что остановит эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens КС Портовая. В результате с 16 июня суточная производительность составит до 67 миллионов кубометров в сутки. Во вторник «Газпром» сообщал, что из-за ограничений на компрессорной станции Портовая сможет поставлять газ в «Северный поток» в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.