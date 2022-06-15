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Признанный иноагентом «Комитет против пыток» нашел способ продолжить работу

«Комитет против пыток» продолжит работу, переименовавшись в «Команду против пыток»

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

«Комитет против пыток», ранее признанный НКО-иноагентом, нашел способ продолжить свою работу. Организация переименовалась в «Команду против пыток», сообщается в ее Telegram-канале.

«Команда осталась и намерена противостоять пыткам в России — не останавливаться перед лицом абсурдных решений Минюста, а работать с удвоенной силой», — говорится в сообщении комитета.

10 июня Минюст России включил «Комитет против пыток» в реестр НКО-иноагентов. Уточняется, что организация была основана в 2016 году в Нижнем Новгороде. В графе «цели деятельности» НКО указано: представление интересов заявителя в органах следствия и суде, оказание помощи в получении компенсации и проведении медицинских реабилитационных мероприятий в случае необходимости.

12 июня организация сообщила о своей самоликвидации. Известно, что накануне члены «Комитета против пыток» приняли такое решение на фоне внесения их в реестр иностранных агентов и направили соответствующее письмо в Минюст.

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Никита Абрамов
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