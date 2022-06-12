«Комитет против пыток» решил самоликвидироваться из-за признания иноагентом

«Комитет против пыток» направил в Минюст сообщение о самоликвидации

«Комитет против пыток», попавший реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функцию иностранного агента, решил самоликвидироваться. Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщает ТАСС.

Уже известно, что организация направила в Минюст России официальное сообщение о самоликвидации. 11 июня члены «Комитета против пыток» приняли такое решение на фоне внесения их в реестр иностранных агентов.

Минюст включил «Комитет против пыток» в реестр НКО-иноагентов ранее в июне.

Уточняется, что организация была основана в 2016-м в Нижнем Новгороде. В графе «цели деятельности» НКО было написано: представление интересов заявителя в органах следствия, оказание помощи в компенсации и проведении медицинских реабилитационных мероприятий при необходимости.

В октябре 2021 года в России изменили правила деятельности НКО-иноагентов. Их, включая подразделения, обязали ежегодно отчитываться о своей работе, доходах и расходах в Минюст. НКО-иноагентам также запретили регистрировать свои филиалы в жилых помещениях.