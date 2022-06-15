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Минобороны заявило об уничтожении иностранного вооружения и техники в ДНР

Минобороны отчиталось о ликвидации в ДНР вооружения и техники из США и Европы

Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Fraley / Reuters

Российскими высокоточными ракетами воздушного базирования в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожено большое число вооружений и военной техники, которую поставили из стран Европы и из США. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, иностранное вооружение и техника располагались в районах железнодорожных станций Доброполье и Покровск в ДНР, а также около станции Орловщина в Днепропетровской области. Оно было доставлено для украинской группировки на Донбассе, уточнил Конашенков.

Ракетами, по утверждению генерал-лейтенанта, также была ликвидирована авиационная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) — она располагалась на военном аэродроме «Вознесенск» в Николаевской области. Помимо этого, удары были нанесены по радиолокационной станции контроля воздушного пространства в районе Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР) и по зенитно-ракетному комплексу «Бук-М1» в районе населенного пункта Соледар в ДНР.

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Накануне Минобороны отчиталось об уничтожении арсенала боеприпасов ВСУ под Черниговом российскими ракетами «Калибр» — он находился в районе населенного пункта Прилуки.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса. 10 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что специальная операция завершится выполнением всех поставленных целей.

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Анастасия Шейкина
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