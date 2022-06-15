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Патрушев назвал ошибкой расчет Запада надавить на Москву поставками оружия Киеву

Патрушев заявил об ошибочности расчета Запада надавить на Москву поставками оружия Киеву

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Расчет Запада надавить на Москву, поставляя оружие Киеву, ошибочен, это приводит лишь к затягиванию конфликта и дополнительным жертвам. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщает в среду, 15 июня, РИА Новости.

«Такие действия контрпродуктивны», — подчеркнул он.

Патрушев также отметил, что в схожей манере Лондон и Вашингтон действовали перед началом Второй мировой войны, игнорируя агрессивные намерения Гитлера и потакая им, а также стремясь направить Третий рейх против Москвы, что в результате привело к десяткам миллионов жертв.

Помимо этого, секретарь Совета безопасности России указал, что именно действия США, Великобритании и других членов НАТО по накачиванию Украины оружием привели к прекращению диалога между Москвой и Киевом.

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Игорь Дмитров
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