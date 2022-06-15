Патрушев назвал ошибкой расчет Запада надавить на Москву поставками оружия Киеву

Патрушев заявил об ошибочности расчета Запада надавить на Москву поставками оружия Киеву

Расчет Запада надавить на Москву, поставляя оружие Киеву, ошибочен, это приводит лишь к затягиванию конфликта и дополнительным жертвам. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщает в среду, 15 июня, РИА Новости.

«Такие действия контрпродуктивны», — подчеркнул он.

Патрушев также отметил, что в схожей манере Лондон и Вашингтон действовали перед началом Второй мировой войны, игнорируя агрессивные намерения Гитлера и потакая им, а также стремясь направить Третий рейх против Москвы, что в результате привело к десяткам миллионов жертв.

Помимо этого, секретарь Совета безопасности России указал, что именно действия США, Великобритании и других членов НАТО по накачиванию Украины оружием привели к прекращению диалога между Москвой и Киевом.