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Генсек НАТО сообщил о планах обсудить поставки тяжелого вооружения Украине

Генсек НАТО Столтенберг сообщил, что контактная группа обсудит поставки вооружения Украине
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Alejandro Marta­nez Valez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о планах контактной группы по Украине обсудить поставки тяжелого вооружения Киеву. Его слова передает РИА Новости.

По мнению генсека, у Украины «должно быть больше тяжелого вооружения», при этом НАТО и партнеры уже поставляют его в достаточном количестве. Встреча контактной группы состоится 15 июня в Брюсселе, уточнил Столтенберг. «Она координирует поставку Украине оружия, военного оборудования, в том числе тяжелого вооружения», — добавил он.

Ранее с призывом к Евросоюзу и НАТО поставлять Украине больше оружия выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По мнению польского политика, страны ЕС делают недостаточно много, чтобы защитить Украину и поддержать украинский народ в защите его свободы и суверенитета.

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Марина Совина
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