В Польше призвали ЕС и НАТО поставлять Украине больше оружия

Премьер-министр Польши Моравецкий призвал ЕС и НАТО поставлять Украине больше оружия

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал страны Европейского союза (ЕС) и НАТО поставлять Украине больше оружия. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению польского политика, страны ЕС делают недостаточно много, чтобы защитить Украину и поддержать украинский народ в защите его свободы и суверенитета. «Они нуждаются в этом, чтобы защищать свою страну, свою территориальную целостность», -— отметил Моравецкий.

Он подчеркнул, что Западу «важно сконцентрироваться на эффективной помощи и поддержке Украины здесь и сейчас, а не через несколько недель или месяцев». Премьер также добавил, что страны должны поддерживать амбиции Киева на его пути в ЕС.

Ранее экс-министр иностранных дел Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Россия якобы нарушила положения Будапештского меморандума, поэтому западные страны имеют право передать Украине ядерное оружие. По словам Сикорского, Киев «отдал свой ядерный потенциал» в обмен на подписание меморандума в 1994 году.