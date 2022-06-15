Глава ИРИ оценил шансы на успех у пиратов в России

Глава ИРИ Гореславский заявил о малых шансах на успех у пиратского контента в России

У распространителей пиратского контента в России мало шансов на успех. Об этом в ходе сессии «Пираты контентного моря: будущее онлайн-платформ» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский.

«Мне не кажется, что у пиратов есть какой то серьезный шанс в России. Если он и есть, то только в связи с потенциальным бездействием индустрии. Если индустрия не будет противодействовать, активно, своевременно и совместно с государством», — оценил он ситуацию.

Глава ИРИ отметил, что во многом пиратство перестало быть большой проблемой благодаря спланированным действиям индустрии. Особо он выделил политику поисковой системы «Яндекса», который перестал индексировать в поиске пиратский контент и начал блокировать подозрительные ресурсы. В свою очередь, генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» (АИВ) Алексей Бырдин добавил, что «победа пиратов в России будет нашей недоработкой, а не их достижением».

Сессия «Пираты контентного моря: будущее онлайн-платформ» является одним из двух основных блоков Форума креативного бизнеса, она посвящена перспективам развития сервисов предоставления услуг через интернет. Сессия, организованная видеосервисом PREMIER совместно с холдингом «Газпром-медиа», проходит 15 июня, в первый день работы ПМЭФ, в петербургском «Экспофоруме»

ПМЭФ-2022 проходит с 15 по 18 июня. Тема форума — «Новый мир — новые возможности», его программа будет разбита на четыре тематических раздела: «Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени», «Экономика России: новые задачи и горизонты», «Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее» и «Инвестиции в человека — инвестиции в развитие».