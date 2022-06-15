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На Украине предотвратили теракт против руководства республики

В МВД Украины сообщили о предотвращении теракта против руководства республики

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Национальная полиция Украины предотвратила теракт против руководства страны. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел республики Евгений Енин, передает РИА Новости.

По его словам, силовикам удалось предотвратить теракт благодаря информации, получаемой от оперативных источников ведомства. При этом он отметил, что подробнее о случившемся расскажут позднее.

Енин также уточнил, что за последние несколько месяцев в республике были задержаны и переданы Службе безопасности Украины (СБУ) более 800 человек, подозреваемых в диверсионно-разведывательной деятельности.

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Георгий Нестеров
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