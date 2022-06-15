В США заявили о медвежьей услуге Вашинтона Киеву

Экс-конгрессвумен США Габбард заявила, что Вашингтон оказывает медвежью услугу Киеву

Бывшая конгрессвумен США Тулси Габбард в эфире Fox News заявила, что Вашингтон оказывает медвежью услугу Киеву, выделяя для него военную помощь, поскольку это противоречит интересам украинцев и затягивает решение кризиса вокруг страны. Интервью с американским политиком опубликовано на YouTube-канале вещателя.

Габбард возмутилась выделением Конгрессом США 40 миллиардов долларов Украине без серьезного обсуждения и отсутствием контроля за расходованием средств в то время, когда американцы испытывают трудности из-за резкого подорожания практически всех товаров.

«Это медвежья услуга народу Украины (…) — полностью игнорировать реальную ситуацию, тот факт, что необходимо дипломатическое урегулирование этого конфликта», — заявила экс-конгрессвумен, признавшись, что шокирована столь безответственным распоряжением деньгами налогоплательщиков США, в то время, как «наша страна страдает».

Ранее координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби сообщил, что с начала российской спецоперации на Украине США выделили Киеву военную помощь на 5,6 миллиарда долларов. Он пообещал, что Вашингтон намерен продолжить выделять новые пакеты военной помощи Украине на регулярной основе.

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