Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США заявили о медвежьей услуге Вашинтона Киеву

Экс-конгрессвумен США Габбард заявила, что Вашингтон оказывает медвежью услугу Киеву
Тулси Габбард

Тулси Габбард. Фото: Octavio Jones / Reuters

Бывшая конгрессвумен США Тулси Габбард в эфире Fox News заявила, что Вашингтон оказывает медвежью услугу Киеву, выделяя для него военную помощь, поскольку это противоречит интересам украинцев и затягивает решение кризиса вокруг страны. Интервью с американским политиком опубликовано на YouTube-канале вещателя.

Габбард возмутилась выделением Конгрессом США 40 миллиардов долларов Украине без серьезного обсуждения и отсутствием контроля за расходованием средств в то время, когда американцы испытывают трудности из-за резкого подорожания практически всех товаров.

«Это медвежья услуга народу Украины (…) — полностью игнорировать реальную ситуацию, тот факт, что необходимо дипломатическое урегулирование этого конфликта», — заявила экс-конгрессвумен, признавшись, что шокирована столь безответственным распоряжением деньгами налогоплательщиков США, в то время, как «наша страна страдает».

Ранее координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби сообщил, что с начала российской спецоперации на Украине США выделили Киеву военную помощь на 5,6 миллиарда долларов. Он пообещал, что Вашингтон намерен продолжить выделять новые пакеты военной помощи Украине на регулярной основе.

Ударная волна


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Кремле заявили о нулевой точке российско-американского диалога
Европа приготовилась спасать экономику по-новому
Сергей Жуков из «Руки Вверх!» рассказал о первых гонорарах
Генералы НАТО рассказали о «жесткой силе» России
В США обеспокоились возможностью потери интереса к Украине
В ДНР ответили на слова генерала ВСУ о поражении Крымского моста
Опубликован снимок Райана Гослинга в образе Кена для фильма «Барби»
Тайсон Фьюри назвал фаворита поединка между Усиком и Джошуа
Названы необычные симптомы рака
Украина получит сотни тысяч долларов на средства химической защиты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.