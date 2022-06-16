Сбившего насмерть шестерых человек россиянина осудили на 10 лет

На Кубани водителя осудили на 10 лет по делу о смертельном ДТП с шестью погибшими

Гулькевичский районный суд Краснодарского края приговорил к 10 годам колонии местного жителя Алексея Сикачева по делу о смертельном ДТП с шестью погибшими. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму 4 миллиона рублей. В последнем слове Сикачев заявил, что алкогольное опьянение не связано с трагедией. По его мнению, в случившемся виноваты пострадавшие, которые не установили знаки аварийной остановки.

По данным следствия, 1 ноября 2020 года подсудимый, будучи пьяным, ехал на автомобиле «Лада Приора» по дороге Гулькевичи — Отрадо-Кубанское — Отрадо-Ольгинское и сбил шестерых пешеходов на обочине дороге. В результате ДТП пять человек погибли на месте, один спустя время скончался в больнице.

15 июня сообщалось, что под Рязанью в ДТП с грузовиком, микроавтобусом и пятью машинами погибли три человека.